В России за минувшие сутки выявлены 6109 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 6109 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 771 546 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 19 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 95 россиян. Количестве смертей от инфекции составляет 12 342.
За минувшие сутки в России выздоровел 3481 человек. Всего от коронавируса вылечились 550 344 человек.
Ранее стало известно, что уже к 3 августа будет завершена вторая фаза испытаний вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Об этом сообщил журналистам в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Разработчики ожидают получить регуляторное одобрения для начала использования препарата уже в августе-сентябре
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Заразились
772 тыс.+6 109 / сут.
Умерли
12 342+95 / сут.
Выздоровели
550 тыс.+3 481 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru