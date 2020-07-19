В России за минувшие сутки выявлены 6109 новых фактов заражения COVID-19

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 95 россиян. Количестве смертей от инфекции составляет 12 342.

За минувшие сутки в России выздоровел 3481 человек. Всего от коронавируса вылечились 550 344 человек.

Ранее стало известно, что уже к 3 августа будет завершена вторая фаза испытаний вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Об этом сообщил журналистам в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Разработчики ожидают получить регуляторное одобрения для начала использования препарата уже в августе-сентябре

