В России за минувшие сутки выявлены 6109 новых фактов заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки официально подтверждено 6109 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 771 546 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 19 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Глава Центра Гамалеи указал на приоритеты в вакцинации от коронавируса

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 95 россиян. Количестве смертей от инфекции составляет 12 342.

За минувшие сутки в России выздоровел 3481 человек. Всего от коронавируса вылечились 550 344 человек.

Ранее стало известно, что уже к 3 августа будет завершена вторая фаза испытаний вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Об этом сообщил журналистам в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Разработчики ожидают получить регуляторное одобрения для начала использования препарата уже в августе-сентябре

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ФОТО: pixabay.com
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