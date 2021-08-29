В России за минувшие сутки выявлены 19 286 новых фактов заражения COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 797 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 181 637.

За минувшие сутки в России выздоровели 16 804 человека. Всего от коронавируса вылечились 6 148 250 человек.

Ранее главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала «Радиоточке НСН», что перед осенним всплеском инфекционных заболеваний лучше не рисковать здоровьем и сделать прививку от коронавируса.

«Коронавирус никуда не делся, это надо осознавать всем. В осенне-зимний период у нас, как правило, начнется обострение заболеваний, связанных с острыми респираторными инфекциями, к коим относится, в том числе, и коронавирус. И мы должны быть все готовы и защищены, чтобы у нас не было пика и повышения заболеваемости именно этой достаточно тяжелой инфекцией», - отметила она.

