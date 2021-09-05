В России за минувшие сутки выявлены 18 645 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 18 645 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 7 012 599 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 5 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны.
«Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 793 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 187 200.
За минувшие сутки в России выздоровели 15 256 человек. Всего от коронавируса вылечился 6 270 731 человек.
Ранее иммунолог Владимир Болибок напугал «Радиоточку НСН» возросшим риском смерти после перенесенного коронавируса, подтвердив угрозы главы Минздрава.
«Помимо повышенного риска тромбоза постковидный синдром приводит к вялотекущему воспалению нервной ткани, развиваются различные расстройства вплоть до психических нарушений - в зависимости от того, какая зона головного мозга была повреждена. Это приводит к тому, что у человека, например, могут возникать внезапные головокружения. Все эти события каскадно нарастают, и в итоге получается, что в течение полугода шансы погибнуть у людей, которые выздоровели от коронавируса, возрастают», - объяснил он и призвал не пренебрегать дополнительной вакцинацией.
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Заразились
7,0 млн+18 645 / сут.
Умерли
187 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+15 256 / сут.
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