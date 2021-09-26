В России за минувшие сутки выявлено 22 498 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 22 498 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 7 420 913 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 26 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны.
«За последние сутки в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 805 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 203 900.
За минувшие сутки в России выздоровели 13 671 человек. Всего от коронавируса вылечился 6 604 604 человека.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал публикацию в журнале Lancet с выводами о том, что ревакцинация от коронавируса пока преждевременна.
«Я солидаризируюсь с этими специалистами. Lancet - авторитетное медицинское издание, и публикация в нем – весомая. Нужно ориентироваться не на слова тех, кто возомнил себя специалистами, а на приказ министра здравоохранения. Я, например, не помню, чтобы был приказ министра о ревакцинации: кому, в какие сроки, при каких показателях. А клич бросали. И про побочные эффекты они (авторы статьи – прим. НСН) правильно говорят!» - заявил Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- Россияне назвали Москву лучшим городом для карьеры
- На Калининской АЭС из-за сработавшей автоматики остановили энергоблок
- Ушел из жизни основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
- Из больницы выписали еще трех пострадавших на Эльбрусе альпинистов
- В России за минувшие сутки выявлено 22 498 новых фактов заражения COVID-19
- Мю-штамм коронавируса не сможет вытеснить «дельту», заявила биолог
- Выборы в Германии. Как изменятся отношения между нашими странами после Меркель?
- Нарышкин: доклад разведки США о происхождении коронавируса выглядит непрофессионально
- 10 авторских коллективов будут удостоены премии Гагарина
- В Германии стартовали парламентские выборы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru