В России за минувшие сутки выявлено 22 498 новых фактов заражения COVID-19

Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны.

«За последние сутки в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 805 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 203 900.

За минувшие сутки в России выздоровели 13 671 человек. Всего от коронавируса вылечился 6 604 604 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал публикацию в журнале Lancet с выводами о том, что ревакцинация от коронавируса пока преждевременна.

«Я солидаризируюсь с этими специалистами. Lancet - авторитетное медицинское издание, и публикация в нем – весомая. Нужно ориентироваться не на слова тех, кто возомнил себя специалистами, а на приказ министра здравоохранения. Я, например, не помню, чтобы был приказ министра о ревакцинации: кому, в какие сроки, при каких показателях. А клич бросали. И про побочные эффекты они (авторы статьи – прим. НСН) правильно говорят!» - заявил Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

