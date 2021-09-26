Мю-штамм коронавируса не сможет вытеснить «дельту», заявила биолог

Вариант коронавируса "мю" может стать преобладающим в замкнутых, небольших сообществах, но вытеснить "дельту" он не способен, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Об этом пишет Газета.ru.

Вариант коронавируса "мю" впервые был зарегистрирован в январе в Колумбии, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что определяющие вариант "мю" мутации указывают на возможное наличие свойств, связанных с уклонением от иммунного ответа.

"Штамм "мю" может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты". Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел - вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта". Поскольку у "дельты" такое сильное инфекционное преимущество, у "мю" нет шансов там, где уже есть "дельта", - сказала Баранова.

Ранее вирусолог заявил об отсутствии четвертой волны коронавируса.



