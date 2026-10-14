Прежде чем лечить последствия от употребления электронных сигарет и вейпов, нужно сначала полностью запретить их ввоз в страну и оборот. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.



«Сейчас необходимо не просто регулировать, а полностью запретить ввоз продукции, оборот и потребление электронных средств доставки никотина, включая системы нагревания табака, то есть полностью вывести их из гражданского оборота, а потом уже заняться лечением последствий. Только таким образом можно закрыть эти входные ворота для детей и подростков и дальше уже заняться последствиями», — рассказала она.