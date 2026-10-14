Регулирование вейпов призвали начать с полного запрета на ввоз
Маринэ Гамбарян заявила, что лечить последствия от потребления подростками этой продукции, пока продажа разрешена, — неправильно.
Прежде чем лечить последствия от употребления электронных сигарет и вейпов, нужно сначала полностью запретить их ввоз в страну и оборот. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
«Сейчас необходимо не просто регулировать, а полностью запретить ввоз продукции, оборот и потребление электронных средств доставки никотина, включая системы нагревания табака, то есть полностью вывести их из гражданского оборота, а потом уже заняться лечением последствий. Только таким образом можно закрыть эти входные ворота для детей и подростков и дальше уже заняться последствиями», — рассказала она.
Ранее в России предложили ввести пожизненный запрет на продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции людям, родившимся после 1 января 2009 года. Инициатива предполагает, что ограничение сохранится даже после достижения совершеннолетия. По данным Роспотребнадзора, за последние годы доля школьников, пробовавших вейпы, выросла с 3% до более чем 12%. При этом электронные сигареты нередко становятся первым опытом употребления никотина у подростков, которые раньше не курили обычные сигареты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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