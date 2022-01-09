В России за минувшие сутки выявлено 16 246 новых фактов заражения COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 16 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 763 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 316 163.

За минувшие сутки в России выздоровел 20 751 человек. Всего от коронавируса вылечились 9 686 912 человека.

Иммунолог Николай Крючков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2022 году возможна новая, «усиленная» мутация коронавируса.

«Надо ждать новых штаммов. Но эволюционно я не жду, что будут какие-то скачки, потому что это скорее исключение из правил. Может быть появится какой-то усиленный штамм, обходящий поствакцинный и естественный популяционный иммунитет. Такие «омикрон-плюс» варианты. Поэтому сейчас нам нужно очень серьезно задуматься об адаптации вакцин к новым доминирующим линиям коронавирусной инфекции, к упрощению законодательства, урегулирования», - отметил он.

