В России за минувшие сутки выявлено 16 246 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 16 246 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 10 650 849 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 9 января оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 16 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 763 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 316 163.
За минувшие сутки в России выздоровел 20 751 человек. Всего от коронавируса вылечились 9 686 912 человека.
Иммунолог Николай Крючков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2022 году возможна новая, «усиленная» мутация коронавируса.
«Надо ждать новых штаммов. Но эволюционно я не жду, что будут какие-то скачки, потому что это скорее исключение из правил. Может быть появится какой-то усиленный штамм, обходящий поствакцинный и естественный популяционный иммунитет. Такие «омикрон-плюс» варианты. Поэтому сейчас нам нужно очень серьезно задуматься об адаптации вакцин к новым доминирующим линиям коронавирусной инфекции, к упрощению законодательства, урегулирования», - отметил он.
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Заразились
10,7 млн+16 246 / сут.
Умерли
316 тыс.+763 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 751 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru