В России за год осудили почти две тысячи любителей незаконной рыбалки

В России за год осудили почти две тысячи любителей незаконной рыбалки, передает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.

Уточняется, что 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24 миллиона штрафов. Женщин среди нарушителей нет.

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Запрещено рыбачить в местах нереста рыб, в заповедниках, а также с использованием взрывчатых веществ, химикатов, которые могут привести к массовой гибели морских обитателей.

Российские спасатели вынуждены тратить большие деньги на спасение участников зимней рыбалки, заявил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он предложил регулировать, «может даже лицензировать» и запрещать зимнюю рыбалку там, где это опасно.

Специальная служба мониторинга должна контролировать толщину льда в массовых местах любительской рыбалки, рыбаков можно будет штрафовать при официальных запретах выхода на конкретный водоем, заявил секретарь президиума Федерации рыболовного спорта России Игорь Чиняков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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