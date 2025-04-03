Сергея Безрукова заподозрили в незаконной рыбалке на Дону
Актера, народного артиста России Сергея Безрукова заподозрили в незаконной рыбалке из-за вылова щуки на реке Дон в Ростовской области.
Безруков, который ранее посетил донской регион с гастролями, опубликовал в соцсетях фото выловленной двухкилограмовой щуки.
«Ростов между спектаклями порадовал! Сходили на спортивную рыбалку. Спасибо, Дон-Батюшка», - написал артист.
Некоторые подписчики Безрукова осудили актера за ловлю щуки, отметив, что сейчас рыба идет на нерест, а выловленная и отпущенная обратно щука может не прижиться в водоеме. При этом другие поклонники артиста отмечали, что спортивная рыбалка не угрожает рыбе.
В Ростовской области введен нерестовый запрет на вылов щуки, ограничения действуют с 15 января по 15 апреля.
Ранее Сергей Безруков получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Воздух».
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