В России за год осудили более 1500 человек за терроризм и экстремизм

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что за 2022 год в России обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме были вынесены в отношении более 1500 человек. Из них 875 осуждены за терроризм, 693 — за терроризм. Об этом Лебедев заявил на совещании председателей республиканских, краевых, областных, арбитражных и военных судов страны, в котором по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

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По словам Лебедева, делам о призывах к экстремизму суд уделяет особое внимание.

Владимир Путин на совещании заявил, что права и свободы граждан России должны быть надежно защищены. В этом заключается, как утверждает президент, залог развития государства. Отдельно он затронул тему защиты прав военнослужащих и их семей. Путин попросил судей не подходить к этим вопросам формально.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмЭкстремизмВерховный Суд РФ
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