В России за год осудили более 1500 человек за терроризм и экстремизм
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что за 2022 год в России обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме были вынесены в отношении более 1500 человек. Из них 875 осуждены за терроризм, 693 — за терроризм. Об этом Лебедев заявил на совещании председателей республиканских, краевых, областных, арбитражных и военных судов страны, в котором по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.
По словам Лебедева, делам о призывах к экстремизму суд уделяет особое внимание.
Владимир Путин на совещании заявил, что права и свободы граждан России должны быть надежно защищены. В этом заключается, как утверждает президент, залог развития государства. Отдельно он затронул тему защиты прав военнослужащих и их семей. Путин попросил судей не подходить к этим вопросам формально.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Генконсульство России заявило, что драку в Анталье спровоцировали украинские футболисты
- Овечкин покинул расположение команды «Вашингтон» из-за семьи
- В России за год осудили более 1500 человек за терроризм и экстремизм
- В Крыму хотят ввести штрафы для нудистов вне пляжа
- Пентагон не готов объявить о предоставлении Украине боевых самолётов
- Банк «Открытие» продал акции Qiwi
- СМИ: НАТО может внести правки в секретное руководство на этой неделе
- Генсек ООН запросил почти 400 млн долларов для помощи населению Сирии
- ФАС возбудила дело против поставщика тонометров из Швейцарии
- Слуцкий предложил всем партиям объединиться на время СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru