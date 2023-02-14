В России за год осудили более 1500 человек за терроризм и экстремизм

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что за 2022 год в России обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме были вынесены в отношении более 1500 человек. Из них 875 осуждены за терроризм, 693 — за терроризм. Об этом Лебедев заявил на совещании председателей республиканских, краевых, областных, арбитражных и военных судов страны, в котором по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.