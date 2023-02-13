СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом

В подмосковной деревне Голиково было найдено тело бывшего замначальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова,сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел утром 13 февраля. По его словам, тело 72-летнего Макарова обнаружили в дачном доме.

«Предварительно установлено, что он совершил самоубийство», - добавил источник.

Ранее в Уфе 41-летний мужчина убил двух своих несовершеннолетних сыновей, а затем свёл счёты с жизнью, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествиеСиловикиСамоубийствоМосковская Область
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