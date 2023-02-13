СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
В подмосковной деревне Голиково было найдено тело бывшего замначальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова,сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел утром 13 февраля. По его словам, тело 72-летнего Макарова обнаружили в дачном доме.
«Предварительно установлено, что он совершил самоубийство», - добавил источник.
Ранее в Уфе 41-летний мужчина убил двух своих несовершеннолетних сыновей, а затем свёл счёты с жизнью, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- «Инициатива руководства»: Драпеко объяснила снятие Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике»
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии
- «Открытый грабёж». Захарова оценила постановление Киева о продаже конфискованных активов РФ
- На побережье Черного моря в Батуми взорвалась морская мина
- Сенаторов проверят на COVID перед посланием Путина Федеральному Собранию
- Франция призвала своих граждан покинуть Белоруссию
- СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
- «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года
- Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области
- Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru