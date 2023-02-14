Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть надежно защищены
Права и свободы граждан России должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития государства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании.
Он отметил важность того, чтобы принятые по итогам Десятого Всероссийского съезда судей решения вели к изменениям и повышали качество работы судебной системы России.
Ранее Владимир Путин заявил, что в условиях санкционного давления встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, сообщает НСН.
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