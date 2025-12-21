СМИ: Авторитетный бизнесмен Виктор Аверин утонул в Подмосковье

В прошлом имя Аверина связывали с солнцевской организованной преступной группировкой — одной из самых влиятельных в 1990-х годов. В последние годы он вел легальный бизнес и активно занимался благотворительностью.

По предварительным данным, Аверин катался на лодке в компании пяти человек. По пока неустановленной причине судно опрокинулось. Всем кроме Аверина удалось выбраться на поверхность. Тело Виктора Аверина обнаружили водолазы поздней ночью. Факт его гибели подтвердила вдова бизнесмена.

Как уточняет РЕН ТВ, среди пассажиров лодки были отец генерального директора «РусГидро» Виктора Хмарина — бизнесмен Виктор Хмарин-старший, адвокат Виктор Перекатов, предприниматель Шамистан Исмаил Оглы Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова. По данным РЕН ТВ, Хмарин-старший получил ушибы и переохлаждение. Состояние остальных уточняется.

