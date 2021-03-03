В России выздоровели более 90% заразившихся COVID-19

Доля уже выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в России впервые с начала эпидемии превысила 90%. Об этом говорят данные, предоставленные оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

Кроме того, там отметили, что за сутки в России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее, и минимум с 4 октября прошлого года. Наибольшее число новых инфицированных в Москве — 1284. Далее следуют Санкт-Петербург (962) и Московская область (691). Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области.

С учётом новых данных в стране в общей сложности заразились 4 278 750 человек, отмечает Свободная пресса.