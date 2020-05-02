В России выявлены рекордные 9 623 заражённых коронавирусом

В России идентифицировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом за сутки, информирует оперативный штаб. Это новый рекорд прироста инфицированных. В целом число заразившихся в стране увеличилось до 124 054 человек. Причём большинство новых случаев, 46,6%, протекает без симптомов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на земном шаре COVID-19 диагностирован у более 3 миллионов человек, 208 тысяч умерли. На первом месте по числу жертв и заразившихся по-прежнему остаются США, там активирован режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Турция.