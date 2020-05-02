В России выявлены рекордные 9 623 заражённых коронавирусом

В России идентифицировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом за сутки, информирует оперативный штаб. Это новый рекорд прироста инфицированных. В целом число заразившихся в стране увеличилось до 124 054 человек. Причём большинство новых случаев, 46,6%, протекает без симптомов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на земном шаре COVID-19 диагностирован у более 3 миллионов человек, 208 тысяч умерли. На первом месте по числу жертв и заразившихся по-прежнему остаются США, там активирован режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Турция.

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В Москве выявлено 5 358 новых случаев COVID-19, общее число подтверждённого диагноза в российской столице увеличилось до 62 658. За последние сутки по стране отмечено 57 смертей у заражённых коронавирусом, из них в Москве - 37.

При этом число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками уменьшилось в полтора раза. Общее число летальных исходов по России теперь составляет 1 222. Выздоровели в общей сложности 15 013 человек, за последние 24 часа - 1 793 человека, в том числе, в Москве - 608.

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ФОТО: pixabay.com
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