Фельдшер скорой помощи рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса

Вспышка коронавируса зафиксирована у врачей НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Среди сотрудников института с начала апреля выявили 111 заразившихся. При этом, пишет ТАСС, медучреждение работает, прием пациентов продолжается. Как уточнили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, поступают по профилям, которые являются для института уникальными, например ожоги или токсикология.

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН отметил, что после оптимизации здравоохранения медики находятся на грани выживания, а врачи скорой в нынешних обстоятельствах сами выступают разносчиками вируса.

«По сравнению с Москвой, в Питере – это мелочь, правда, официальной статистики никто не публикует. Но в столице много врачей заболело, многие вынуждены лежать на самоизоляции - это факт. Есть факты смертей на 26, 11, 33-й подстанциях, в Одинцово умерла фельдшер… Словом, заражений много. Это можно объяснить тем, что ни руководство больниц, всей отрасли, ни даже руководство страны не было готово к такой мощной оптимизации, разграбив все медицину и развалив её. Получился такой форс-мажор, каждый выкручивается, как может, добывая средства защиты», - констатировал собеседник НСН.

Дмитрий Беляков признался, что за две недели работы в коронавирусной бригаде в Подмосковье, у него ни разу не взяли мазки. И такая практика распространена повсеместно, утверждает фельдшер скорой помощи, без признаков заболевания тесты не делаются.