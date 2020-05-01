Фельдшер скорой помощи рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса
Дмитрий Беляков заявил НСН, что такое количество заболевших - это итог оптимизации системы здравоохранения.
Вспышка коронавируса зафиксирована у врачей НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Среди сотрудников института с начала апреля выявили 111 заразившихся. При этом, пишет ТАСС, медучреждение работает, прием пациентов продолжается. Как уточнили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, поступают по профилям, которые являются для института уникальными, например ожоги или токсикология.
Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН отметил, что после оптимизации здравоохранения медики находятся на грани выживания, а врачи скорой в нынешних обстоятельствах сами выступают разносчиками вируса.
«По сравнению с Москвой, в Питере – это мелочь, правда, официальной статистики никто не публикует. Но в столице много врачей заболело, многие вынуждены лежать на самоизоляции - это факт. Есть факты смертей на 26, 11, 33-й подстанциях, в Одинцово умерла фельдшер… Словом, заражений много. Это можно объяснить тем, что ни руководство больниц, всей отрасли, ни даже руководство страны не было готово к такой мощной оптимизации, разграбив все медицину и развалив её. Получился такой форс-мажор, каждый выкручивается, как может, добывая средства защиты», - констатировал собеседник НСН.
Дмитрий Беляков признался, что за две недели работы в коронавирусной бригаде в Подмосковье, у него ни разу не взяли мазки. И такая практика распространена повсеместно, утверждает фельдшер скорой помощи, без признаков заболевания тесты не делаются.
«Как сейчас это изменить? Нам, видимо, остается это просто пережить. Хотя еще в феврале я давал интервью, говоря, что скорая помощь в ее нынешнем состоянии скорее станет разносчиком инфекции, чем будет спасать людей. Но меня смешали с грязью, особенно постаралась руководящие друзья, но, в конце концов, я оказался прав. Первым, кто пострадал, стали врачи скорой. Во время карантина главный врач собрал всех подчиненных в большой душный зал, после чего 2/3 руководящего состава ушли на больничный. А заведующие пошли такие совещания проводить у себя на подстанциях, вот оттуда и пошла вся зараза», - описал ситуацию фельдшер Беляков.
По последним данным, в Петербурге выявлено 4 411 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.
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