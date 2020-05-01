В России выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на рекордные 7 933 человека. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в наше стране.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом составило 114 431. Отмечается, что почти у половины новых инфицированных, а именно у 45%, не наблюдалось никаких симптомов коронавирусной инфекции, подчеркивает РЕН ТВ.