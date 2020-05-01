В России выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19
Число инфицированных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на рекордные 7 933 человека. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в наше стране.
Таким образом общее число зараженных коронавирусом составило 114 431. Отмечается, что почти у половины новых инфицированных, а именно у 45%, не наблюдалось никаких симптомов коронавирусной инфекции, подчеркивает РЕН ТВ.
Между тем, накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия всю прошлую неделю находилась на плато по темпу прироста новых случаев заболевания и по количеству заболевших. Как пишет РИА Новости, глава ФМБА также отметила, что незначительные колебания по числу зараженных возможны и в этом случае, количество заболевших может увеличиваться или уменьшаться, однако скачков заболеваемости уже не наблюдается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru