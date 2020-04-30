ВОЗ предупредил, Проценко призвал, Роспотребнадзор пригрозил

Позитивную оценку введенному российскими властями режиму всеобщей самоизоляции дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, число заражений коронавирусом в российских регионах может пойти на спад при дальнейшем соблюдении этого режима. Решение продлить ограничения до 11 мая она назвала оптимальным. «Если сейчас две недели все продержатся без контактов, тогда вы увидите, как число случаев заражения будет быстро падать», - сказала представитель ВОЗ.

Пока что количество вновь диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России, вновь побило рекорд: за последние сутки в целом по стране выявлено еще 7 099 заболевших. Таким образом, число заразившихся россиян достигло 106 498 человек. Из них половина приходится на Москву – 53 739 инфицированных COVID-19.

Не устраивать «шашлычные выходные», а оставаться дома призвал Денис Проценко, главврач московской больницы в Коммунарке, которая одной из первых была перепрофилирована на прием коронавирусных больных. По словам Дениса Проценко, тяжелых случаев заболевания меньше не становится, при этом среди инфицированных появилось больше молодых людей. «Я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками», - сказал Проценко.

При этом поездки на дачу по-прежнему возможны. Но дачная миграция, традиционно массовая в период майских праздников, в этот раз – под практически тотальным цифровым контролем. В мэрии Москвы горожанам напомнили, что для поездок на дачу требуется разовый цифровой пропуск. Причем, заявку стоит отправлять не менее чем за пять часов до поездки, - уточнили в горадминистрации. В поездке за город у каждого должен быть с собой паспорт, указанный в пропуске. При поездке за пределы Подмосковья советуют заблаговременно узнать об ограничениях на передвижение, которые действуют в том или ином регионе.

Чем чревато массовое нарушение режима самоизоляции на майские праздники, прямо объяснила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. При таком развитии событий в городе к июню может быть новый всплеск заболеваемости коронавирусом, - заявила она в телеинтервью. Нарушение самоизоляции на майские даст рост числа заболевших к 1 июня – как раз к тому времени, когда «город собирался возвращаться к нормальной жизни», - сказала представитель Роспотребнадзора. И предупредила: если специалисты будут видеть всплеск заболеваемости после того, как «люди выйдут на улицы общаться, наскучавшись, насидевшись, тогда ни о каком снятии изоляции, конечно, речи быть не может».

