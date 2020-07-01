В России выявлено 6556 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 6 556 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны, отмечает Газета.ru.

В России за минувшие сутки погибли от COVID-19 216 человек, выздоровели 10 281 человек.

Всего в России зафиксировано 654 405 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 422 931 пациент, умерли 9 536 граждан.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что соблюдение мер предосторожности и правил личной гигиены поможет сохранить здоровье в условиях усиления распространения коронавируса.

«Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена. Но при этом мы должны жесточайшим образом требовать гигиену рук, социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования никто не отменял, а мы видим, что никто это не соблюдает», - резюмировал Геннадий Онищенко.





