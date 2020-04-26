В России выявлен 6 361 новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19 – 6 361. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России. При этом в оперштабе отметили, что более 45% инфицированных не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Таким образом число заболевших COVID-19 в нашей стране выросло до 80 949.

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Ранее НСН писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления в стране еще на две недели режима самоизоляции. Это необходимо сделать для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что жесткие ограничительные меры были приняты на 2 инкубационных периода, что, по ее словам, недостаточно. Попова заявила, что нужен как минимум третий инкубационный период, длина которого составляет две недели.

Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Павловой о продлении самоизоляции в России еще на две недели. Однако, по его мнению, речь идет не о всех территориях, а о конкретном субъекте.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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