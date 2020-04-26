Эпидемиолог усомнился во второй волне коронавируса осенью

Отдельных вспышек коронавирусной инфекции – но не таких интенсивных, как сейчас – следует ждать осенью. Как пишет «Парламентская газета», такой прогноз дал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. Эксперт подчеркнул, что COVID-19 стал сезонным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. А у них, по словам Пальцева, есть два пика: весной и осенью.

Академик РАН настаивает на том, что России следует подготовится к осеннему всплеску заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и гриппом и обычными респираторными заболеваниями. Также он отметил важность профилактических мер – в период, пока вакцины от COVID-19 нет.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН поспорил с коллегой. Гинцбург считает, что коронавирус может развиваться двумя путями, и выразил надежду, что к осени станет понятно, каким именно.

«Возможны два сценария. Первый. Коронавирус может сильно меняться, и тогда раз-два в сезон придется сильно менять состав вакцины против этого возбудителя – создавать новую или вводить новый компонент в имеющуюся. Второй путь. COVID-19 может превратиться в вирус, аналогичный кори, который на протяжении всей истории человечества один и тот же. И тогда вакцина от коронависуса тоже войдет в календарь прививок. Наших детишек будут прививать и взрослых по мере необходимости, в зависимости от того, какая вакцина будет предложена, - раз в пять, десять, 15 лет. Какой сценарий Дарвин и господь бог выберут, нам не дано пока что знать. Нужно немного понаблюдать за штаммами вируса, которые будут выделяться, провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса. Очень надеюсь, что к осени это будет ясно», - заявил эпидемиолог.