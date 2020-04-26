Эпидемиолог усомнился во второй волне коронавируса осенью
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН назвал несколько вариантов развития COVID-19.
Отдельных вспышек коронавирусной инфекции – но не таких интенсивных, как сейчас – следует ждать осенью. Как пишет «Парламентская газета», такой прогноз дал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. Эксперт подчеркнул, что COVID-19 стал сезонным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. А у них, по словам Пальцева, есть два пика: весной и осенью.
Академик РАН настаивает на том, что России следует подготовится к осеннему всплеску заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и гриппом и обычными респираторными заболеваниями. Также он отметил важность профилактических мер – в период, пока вакцины от COVID-19 нет.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН поспорил с коллегой. Гинцбург считает, что коронавирус может развиваться двумя путями, и выразил надежду, что к осени станет понятно, каким именно.
«Возможны два сценария. Первый. Коронавирус может сильно меняться, и тогда раз-два в сезон придется сильно менять состав вакцины против этого возбудителя – создавать новую или вводить новый компонент в имеющуюся. Второй путь. COVID-19 может превратиться в вирус, аналогичный кори, который на протяжении всей истории человечества один и тот же. И тогда вакцина от коронависуса тоже войдет в календарь прививок. Наших детишек будут прививать и взрослых по мере необходимости, в зависимости от того, какая вакцина будет предложена, - раз в пять, десять, 15 лет. Какой сценарий Дарвин и господь бог выберут, нам не дано пока что знать. Нужно немного понаблюдать за штаммами вируса, которые будут выделяться, провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса. Очень надеюсь, что к осени это будет ясно», - заявил эпидемиолог.
Эксперт считает, что не стоит опасаться повторного карантина из-за коронавируса осенью в связи с готовящейся вакцинацией. Он также порекомендовал употреблять витамины и иммуномодуляторы, чтобы снизить риск повторного или нового заражения.
«Надеюсь, к осени начнется массовая вакцинация населения против коронавируса. Официально созданные иммуномоделирующие препараты процентов на 30 снижают количество заболевших, а те, кто заболевает, на 30 процентов снижает количество тяжелых случаев и многие, как говорят в быту, болеют на ногах», - пояснил Александр Гинцбург.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России. Академик назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато, и можно будет снимать меры ограничения.
«Народ уже изнемог от карантина – это актуальная проблема. Это оказалось тяжелое испытание. Думаю, в Москве можно было бы частично снять карантин. Не полностью, а вводить постепенные послабления, как в Калининграде, сделать это в начале мае, может быть, подождать еще неделю. Но на это надо решаться», - считает эксперт.
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