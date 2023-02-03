В России выявили второй случай заражения «кракеном»

Второй случай заражения вариантом коронавирусной инфекции XBB 1.5 «кракен» выявили в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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Лаборатория ведомства зафиксировала случай заболевания в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19, пишет RT. Материал для исследования был получен из Республики Тыва.

Роспотребнадзор подчеркивает, что пациент переносит инфекцию в легкой форме без тяжелых клинических последствий.

«Подвариант XBB 1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным», — добавили в пресс-службе ведомства.

Первый случай заражения «кракеном» зафиксировали в России в январе, заболевание выявили в Пензенской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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