В России выявили второй случай заражения «кракеном»

Лаборатория ведомства зафиксировала случай заболевания в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19, пишет RT. Материал для исследования был получен из Республики Тыва.

Роспотребнадзор подчеркивает, что пациент переносит инфекцию в легкой форме без тяжелых клинических последствий.

«Подвариант XBB 1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным», — добавили в пресс-службе ведомства.

Первый случай заражения «кракеном» зафиксировали в России в январе, заболевание выявили в Пензенской области, напоминает «Свободная пресса».

