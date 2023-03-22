В России выявили схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег

«Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств ... Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», — отметил Ревякин.

В ВТБ указали, что мошенники от имени органов госбезопасности звонят гражданам, которые уже пострадали от злоумышленников, и предлагают «официально» искать преступников. Жертвам обещают ежемесячный доход.

Россиян, которые соглашаются стать «сотрудниками», занимающимися розыском злоумышленников, используют как дропперов: на их карты переводят похищенные деньги и заставляют обналичивать их. По словам Ревякина, чаще всего целью мошенников становятся люди старшего поколения, пишет РИА ФАН.

За участие в подобных схемах может грозить штраф в 100-500 тысяч рублей или до шести лет лишения свободы.

