В России выявили схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег
Мошенники обманом вербуют граждан для участия в схемах по незаконному обналичиванию средств. Об этом сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, передает РБК.
«Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств ... Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», — отметил Ревякин.
В ВТБ указали, что мошенники от имени органов госбезопасности звонят гражданам, которые уже пострадали от злоумышленников, и предлагают «официально» искать преступников. Жертвам обещают ежемесячный доход.
Россиян, которые соглашаются стать «сотрудниками», занимающимися розыском злоумышленников, используют как дропперов: на их карты переводят похищенные деньги и заставляют обналичивать их. По словам Ревякина, чаще всего целью мошенников становятся люди старшего поколения, пишет РИА ФАН.
За участие в подобных схемах может грозить штраф в 100-500 тысяч рублей или до шести лет лишения свободы.
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