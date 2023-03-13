Россиян предупредили о случаях мошенничества с обвинением в госизмене
Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники обвиняют жертву якобы в измене Родине. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины», — отметили в банке.
Мошенники пугают жертву потенциальной ответственностью за госизмену и вынуждают человека переводить средства на их счета и брать кредиты, поясняя, что так якобы смогут выявить укравшего персональные данные «сотрудника банка», пишет «Свободная пресса».
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, и призвал «никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками».
Кроме того, в банке посоветовали дополнительно подключить уведомления об операциях и следить за их историей, чтобы полностью контролировать банковский счет.
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