Bloomberg похвалил российскую экономику на фоне пандемии
Экономика России пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне эпидемии COVID-19 в прошлом году, пишет Bloomberg.
Причиной этому стало решение кабмина РФ не вводить локдаун в стране во второй половине 2020 года, отмечает агентство.
В прошлом году ВВП России сократился на 3,1%, что существенно меньше, чем ожидали экономисты. Как отмечает Bloomberg, в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост в 3%.
В декабре экономист Михаил Делягин критиковал Набиуллину за «религиозный тип» сознания и либеральный «рыночный фундаментализм» из-за критики председателя ЦБ в адрес правительства. Набиуллина тогда заявила, что правительству для регулирования цен следовало сначала использовать рыночные механизмы, а не административные.
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН оценил заслуги Набиуллиной.
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