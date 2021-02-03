Bloomberg похвалил российскую экономику на фоне пандемии

В прошлом году ВВП России сократился на 3,1%, что существенно меньше, чем ожидали экономисты. Как отмечает Bloomberg, в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост в 3%.

В декабре экономист Михаил Делягин критиковал Набиуллину за «религиозный тип» сознания и либеральный «рыночный фундаментализм» из-за критики председателя ЦБ в адрес правительства. Набиуллина тогда заявила, что правительству для регулирования цен следовало сначала использовать рыночные механизмы, а не административные.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН оценил заслуги Набиуллиной.

