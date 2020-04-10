В России выявили почти две тысячи новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1124, ещё 182 — в Подмосковье. На третьем месте — республика Коми, там 58 инфицированных, отмечает Свободная пресса.

Таким образом, число официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в России известно о 11 917. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не начали лечение своевременно, подчёркивает RT.

По словам министра, важно начинать лечение уже при проявлении первых симптомов, «не дожидаясь полномасштабного развития процесса».