В России выявили почти две тысячи новых случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1124, ещё 182 — в Подмосковье. На третьем месте — республика Коми, там 58 инфицированных, отмечает Свободная пресса.
Таким образом, число официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в России известно о 11 917. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ухудшение состояния наблюдается у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не начали лечение своевременно, подчёркивает RT.
По словам министра, важно начинать лечение уже при проявлении первых симптомов, «не дожидаясь полномасштабного развития процесса».
Накануне Минздрав в своих методических рекомендациях указал, что лабораторное обследование на коронавирус рекомендуется проходить всем людям с признаками остро-респираторной инфекции.
Также отмечается, что у больных коронавирусом нового типа в 80% случаев возникает кашель, у 90% заболевших наблюдается повышение температуры тела, у 55% появляется одышка, наиболее тяжёлая к шестому-восьмом дню с момента инфицирования. Среди других возможных симптомов — боль в горле, насморк, снижение обоняния, говорится в материалах Минздрава.
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