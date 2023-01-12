В России выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «Кракен»
Первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции «Кракен» зарегистрировали в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — указали в ведомстве.
Роспотребнадзор подчеркивает, что доминирующей в РФ остается линия «Омикрона» ВА.5, при этом вариант COVID-19 «Дельта» был наиболее распространен во второй половине 2021 года и в единичных случаях был зафиксирован осенью 2022-го.
Как отметили в ведомстве, в стране продолжается постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса внутри РФ и ряде сопредельных государств.
Ранее случаи заражения «Кракеном» были выявлены в США и ряде европейских стран, напоминает РИА ФАН.
Между тем старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что предсказать развитие ситуации с распространением нового штамма в России «пока сложно». Однако эксперт предположил, что «Кракен» не выйдет в лидеры среди вирусов в стране, пишет Ura.ru.
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