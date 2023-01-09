«Нам завезут»: Вирусолог рассказал об опасности «Кракена»

Новый штамм коронавируса «Кракен» похож на своих предшественников – быстро распространяется, но легче переносится, не вызывая высокую смертность, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН.

Новый штамм коронавируса «Кракен» распространяется в Европе. Случаи заболеваний выявили в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и Румынии. Вирусологи отмечают, что он научился «уклоняться» от защитных механизмов иммунитета и может поразить даже вакцинированных и переболевших. Аграновский рассказал об особенностях «нового» штамма.

«Люди любят придумывать всякие броские названия – «кентавр», «кракен». Не надо расслабляться, но и не надо создавать поводы для беспокойства людей. Это один из подвидов «омикрона». Все «омикроны» заразные, но меньше смертей вызывают. Новые вирусы летают от человека к человеку со скоростью ветрянки, но убивают мало людей. «Кракен» из этой серии, ничего сверхъестественного не происходит. Во всех эпидемиях нужно учитывать число тяжелых случаев и смертей, а не общее количество заболевших. Должен отслеживаться фактор опасности», - объяснил вирусолог.