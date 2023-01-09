«Нам завезут»: Вирусолог рассказал об опасности «Кракена»
Алексей Аграновский в эфире НСН призвал граждан с ослабленным иммунитетом не отказываться от вакцинации, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.
Новый штамм коронавируса «Кракен» похож на своих предшественников – быстро распространяется, но легче переносится, не вызывая высокую смертность, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН.
Новый штамм коронавируса «Кракен» распространяется в Европе. Случаи заболеваний выявили в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и Румынии. Вирусологи отмечают, что он научился «уклоняться» от защитных механизмов иммунитета и может поразить даже вакцинированных и переболевших. Аграновский рассказал об особенностях «нового» штамма.
«Люди любят придумывать всякие броские названия – «кентавр», «кракен». Не надо расслабляться, но и не надо создавать поводы для беспокойства людей. Это один из подвидов «омикрона». Все «омикроны» заразные, но меньше смертей вызывают. Новые вирусы летают от человека к человеку со скоростью ветрянки, но убивают мало людей. «Кракен» из этой серии, ничего сверхъестественного не происходит. Во всех эпидемиях нужно учитывать число тяжелых случаев и смертей, а не общее количество заболевших. Должен отслеживаться фактор опасности», - объяснил вирусолог.
При этом собеседник НСН отметил, что люди с ослабленным иммунитетом по-прежнему находятся в зоне риска, вакцинация может уберечь их от тяжелого течения болезни.
«Это все варианты «омикрона», с ними можно сосуществовать. Хотя меры должны приниматься, только не закрытие границ и так далее. Все равно нам завезут все, что есть в мире. Сообщение не остановилось, а сократилось. У нас достаточно большая прослойка переболевших «омикронами», эти люди защищены. Я не предвижу от «кракена» серьезных проблем, но людям с ослабленным иммунитетом необходимо не забывать про вакцинацию, она защищает от тяжелых случаев», - заключил Аграновский.
Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен», по состоянию на 6 января в России не был выявлен. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
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