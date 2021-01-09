В России выявили новых 23 309 инфицированных коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 23 309 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 3 379 103, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.
Ещё 470 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 61 381 человек.
За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 23 680 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 2 754 809 человек.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН опроверг необходимость постоянного тестирования для вакцинации от COVID-19.
«Мы понимаем, что люди переболевают по-разному, и в каждом случае перед вакцинацией пациента смотрит врач. Он оценивает все показатели. Одним словом сказать, что здесь «серая зона» - тут можно делать прививку, тут нельзя, не получится. Нет, в каждом случае это должен быть осмотр врача и его обсуждение с лицом, желающим вакцинироваться. В зависимости от этого иногда надо посмотреть антитела, иногда этим показателем уже можно пренебречь. ВОЗовская установка для всех – при вакцинации не обязательно смотреть антитела», - напомнил вирусолог.
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Заразились
3,4 млн+23 309 / сут.
Умерли
61 381+470 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+23 680 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru