В России выявили новых 23 309 инфицированных коронавирусом

Ещё 470 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 61 381 человек.

За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 23 680 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 2 754 809 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН опроверг необходимость постоянного тестирования для вакцинации от COVID-19.

«Мы понимаем, что люди переболевают по-разному, и в каждом случае перед вакцинацией пациента смотрит врач. Он оценивает все показатели. Одним словом сказать, что здесь «серая зона» - тут можно делать прививку, тут нельзя, не получится. Нет, в каждом случае это должен быть осмотр врача и его обсуждение с лицом, желающим вакцинироваться. В зависимости от этого иногда надо посмотреть антитела, иногда этим показателем уже можно пренебречь. ВОЗовская установка для всех – при вакцинации не обязательно смотреть антитела», - напомнил вирусолог.

