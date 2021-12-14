В России выявили менее 29 тысяч случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России подтвердили 28 343 новых случая заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне число заболевших составило 29 558, напоминает RT.
При этом за последние 24 часа медики выписали 34 084 пациента с COVID-19. В то же время было зарегистрировано 1 145 смертей от коронавируса за сутки.
С начала пандемии в РФ выявили 10 074 797 случаев COVID-19, 8 804 000 пациентов выздоровели, 291 749 человек скончались.
Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что на фоне заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» может вырасти число госпитализаций и смертей, отмечает Ura.ru.
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Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru