В России выявили менее 29 тысяч случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили 28 343 новых случая заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне число заболевших составило 29 558, напоминает RT.

При этом за последние 24 часа медики выписали 34 084 пациента с COVID-19. В то же время было зарегистрировано 1 145 смертей от коронавируса за сутки.

С начала пандемии в РФ выявили 10 074 797 случаев COVID-19, 8 804 000 пациентов выздоровели, 291 749 человек скончались.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что на фоне заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» может вырасти число госпитализаций и смертей, отмечает Ura.ru.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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