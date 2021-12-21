В России выявили менее 26 тысяч случаев коронавируса за сутки

За сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне было выявлено 27 022 случая заболевания, напоминает «Свободная пресса». Число заболевших с начала пандемии достигло 10 267 719.

По данным оперштаба, за 24 часа медики выписали 40 219 пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 вылечились 9 055 199 россиян.

При этом в минувшие сутки было зарегистрировано 1 027 смертей. С начала пандемии подтвердили 299 249 летальных исходов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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