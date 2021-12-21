В России выявили менее 26 тысяч случаев коронавируса за сутки
За сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне было выявлено 27 022 случая заболевания, напоминает «Свободная пресса». Число заболевших с начала пандемии достигло 10 267 719.
По данным оперштаба, за 24 часа медики выписали 40 219 пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 вылечились 9 055 199 россиян.
При этом в минувшие сутки было зарегистрировано 1 027 смертей. С начала пандемии подтвердили 299 249 летальных исходов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- СМИ сообщили об отсутствии в НАТО консенсуса по переговорам с Россией
- Поток газа по «Ямалу-Европе» остановлен после отказа «Газпрома» от бронирования
- В России выявили менее 26 тысяч случаев коронавируса за сутки
- Торговый центр «Лента» загорелся в Томске
- Около 30 человек заразились штаммом «Омикрон» в России
- В Москве подстрекавшего к взрыву в метро приговорили к 11 годам колонии
- В Белоруссии одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет
- В Сбербанке ожидают роста ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году
- Цены на газ в Европе превысили $1800 за тысячу кубометров впервые с октября
- СМИ: В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись 15 машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru