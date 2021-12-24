В России выявили менее 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Днем ранее сообщалось о 25 667 заболевших, напоминает RT.

При этом за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 41 213 человек, 998 пациентов скончались.

С начала пандемии в России выявили 10 343 353 случая коронавируса, 9 180 379 россиян вылечились, 302 269 человек умерли.

Между тем врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru назвал самое фатальное поражение организма при коронавирусе. По словам эксперта, пациентам с COVID-19 может грозить полиорганная недостаточность — воспаление сразу во всех органах, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

