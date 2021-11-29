В России выявили еще 33 860 случаев COVID-19 за сутки
В России зафиксировали 33 860 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране выявили 33 548 случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Общее число заражений с начала пандемии достигло 9 604 233.
При этом медики зарегистрировали 27 700 выздоровевших за последние 24 часа. Всего от коронавируса вылечились 8 295 811 россиян.
Кроме того, оперштаб сообщает о 1 209 умерших от COVID-19 за минувшие сутки. Число летальных исходов в период пандемии достигло 273 964.
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Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru