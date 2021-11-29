В России выявили еще 33 860 случаев COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране выявили 33 548 случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Общее число заражений с начала пандемии достигло 9 604 233.

При этом медики зарегистрировали 27 700 выздоровевших за последние 24 часа. Всего от коронавируса вылечились 8 295 811 россиян.

Кроме того, оперштаб сообщает о 1 209 умерших от COVID-19 за минувшие сутки. Число летальных исходов в период пандемии достигло 273 964.

