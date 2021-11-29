В России выявили еще 33 860 случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали 33 860 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иммунолог ожидает резкий рост смертей из-за коронавируса в России

Днем ранее в стране выявили 33 548 случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Общее число заражений с начала пандемии достигло 9 604 233.

При этом медики зарегистрировали 27 700 выздоровевших за последние 24 часа. Всего от коронавируса вылечились 8 295 811 россиян.

Кроме того, оперштаб сообщает о 1 209 умерших от COVID-19 за минувшие сутки. Число летальных исходов в период пандемии достигло 273 964.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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