В России выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране.
Отмечается, что в Москве зарегистрировано 4 703 новых случая, в Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435. Специалисты подчеркивают, что у 44,5% инфицированных симптомов заболевая не наблюдается, пишет RT.
Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России достигло 242 271 человека, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что один из самых эффективных препаратов для лечения коронавируса — лекарство с использованием синтезированных очищенных антител. Об этом Известиям рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, учёные американской биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals уже объявили, что начнут клинические испытания такого препарата в июне и выпустят его осенью.
«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», - сообщил вирусолог.
По словам Волчкова, искусственное добавление антител ускорит иммунный ответ организма. Однако антитела могут быть эффективны только ограниченное время, пока патоген не мутирует.
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