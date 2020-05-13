В России выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Отмечается, что в Москве зарегистрировано 4 703 новых случая, в Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435. Специалисты подчеркивают, что у 44,5% инфицированных симптомов заболевая не наблюдается, пишет RT.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России достигло 242 271 человека, отмечает Свободная пресса.