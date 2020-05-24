В России выявили 8599 новых случаев COVID-19
24 мая 202010:53
За последние сутки в России подтвердились 8599 новых случаев заражения COVID-19, сообщил утром 24 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Согласно официальной статистике, это минимальный суточный показатель прирост как минимум за 20 дней, то есть фактически с начала мая.
Заболевшие выявлены в 84 регионах, почти 44% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Также отмечается, что прошедшие сутки в России выздоровели ещё 5363 человека.
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Заразились
344 тыс.+8 599 / сут.
Умерли
3 541+153 / сут.
Выздоровели
113 тыс.+5 363 / сут.
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24 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru