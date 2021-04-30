В России выявили 8 731 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в стране обнаружили 8 731 случай заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Выздоровели 8 406 человек, умерли 397 граждан. Сейчас число больных в настоящее время составляет 267 214. Больше всего людей болеет в Москве — 83 077, на втором месте Московская область с 38 438 активными случаями, в Санкт-Петербурге число лечащихся составляет 27 790.
Всего с начала пандемии в России выявили 4 805 288 человек, из них выздоровели 4 427 946 россиян, умерли 267 214 граждан.
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Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru