В России выявили 8 731 новый случай заражения коронавирусом

Выздоровели 8 406 человек, умерли 397 граждан. Сейчас число больных в настоящее время составляет 267 214. Больше всего людей болеет в Москве — 83 077, на втором месте Московская область с 38 438 активными случаями, в Санкт-Петербурге число лечащихся составляет 27 790.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 805 288 человек, из них выздоровели 4 427 946 россиян, умерли 267 214 граждан.

