Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с COVID в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Москве. Соответствующий документ выложен на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве напоминают о повышенном риске распространения коронавируса в дни религиозных праздников. Как правило, в такие дни в храмах отмечается высокая скученность людей, нарушается социальная дистанция. Руководителям религиозных конфессий были направлены предложения ввести дополнительные ограничительные меры в связи с пандемией COVID. Это ограничение количества прихожан в храме, проведение адио- и видеотрансляций богослужений, проветривание помещений, обязательное ношение масок, наличие антисептиков для обработки рук.
В Роспотребнадзоре призывают жителей столицы встретить религиозные праздники дома.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» опроверг сообщения о третьей волне COVID в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru