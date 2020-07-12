В России выявили 6615 новых фактов заражения CJVID-19
В России за минувшие сутки увеличилось число новых заражений COVID-19 на 6615 случаев, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6615 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1491 (22,5%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.
Максимальный рост пандемии зарегистрирован в Москве (679), в Санкт-Петербурге (293) и Свердловской области (286), сообщает Газета. ru.
Отмечается, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 615 пациентов, скончались 130 человек.
Всего заболевших россиян 727 162. С начала пандемии COVID-19 от коронавируса вылечились 501 061 человек, погибли 11 335 человек.
Ранее стало известно об успешном завершении клинических испытаний на добровольцах в России первой в мире вакцины от коронавируса, напоминает RT.
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727 тыс.+0 / сут.
Умерли
11 335+0 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru