В России выявили 6611 новых случаев заражения COVID-19
В 83 регионах России за прошедшие сутки зафиксированы 6611 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Актуальные данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Около трети заболевших (26,7 процента – 1766 человек) переносят болезнь бессимптомно, сказано в сообщении.
От инфекции за прошедшие сутки скончались 188 человек. С момента пандемии от COVID-19 умерли 11 205 россиян, напоминает RT.
Выздоровели после коронавируса и выписаны из медучреждений 8378. Всего в России вылечились от коронавирусной инфекции 497 446 человек, пишет Газета.ru.
Всего в России за время пандемии инфицированы 720 547 россиян в 85 регионах, сообщают «Известия».
В четверг, 9 июля стало известно, что клинические испытания российской вакцины против коронавируса COVID-19, которые НИЦЭМ имени Гамалеи проводит совместно с Минобороны РФ, перешли в завершающую стадию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
721 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
11 205+188 / сут.
Выздоровели
497 тыс.+8 378 / сут.
- Ученые выявили новый фактор риска смерти от COVID-19
- В Египте в Средиземном море утонуло 10 человек, спасавших ребенка
- Умер чемпион мира по футболу из Великобритании
- В России выявили 6611 новых случаев заражения COVID-19
- Трамп высказался о выходе США из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru