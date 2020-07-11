В России выявили 6611 новых случаев заражения COVID-19

От инфекции за прошедшие сутки скончались 188 человек. С момента пандемии от COVID-19 умерли 11 205 россиян, напоминает RT.

Выздоровели после коронавируса и выписаны из медучреждений 8378. Всего в России вылечились от коронавирусной инфекции 497 446 человек, пишет Газета.ru.

Всего в России за время пандемии инфицированы 720 547 россиян в 85 регионах, сообщают «Известия».

В четверг, 9 июля стало известно, что клинические испытания российской вакцины против коронавируса COVID-19, которые НИЦЭМ имени Гамалеи проводит совместно с Минобороны РФ, перешли в завершающую стадию.

