В России выявили 6611 новых случаев заражения COVID-19

В 83 регионах России за прошедшие сутки зафиксированы 6611 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Актуальные данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Около трети заболевших (26,7 процента – 1766 человек) переносят болезнь бессимптомно, сказано в сообщении.

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От инфекции за прошедшие сутки скончались 188 человек. С момента пандемии от COVID-19 умерли 11 205 россиян, напоминает RT.

Выздоровели после коронавируса и выписаны из медучреждений 8378. Всего в России вылечились от коронавирусной инфекции 497 446 человек, пишет Газета.ru.

Всего в России за время пандемии инфицированы 720 547 россиян в 85 регионах, сообщают «Известия».

В четверг, 9 июля стало известно, что клинические испытания российской вакцины против коронавируса COVID-19, которые НИЦЭМ имени Гамалеи проводит совместно с Минобороны РФ, перешли в завершающую стадию.

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ФОТО: pixabay.com
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