Бояков пожелал здоровья заболевшему COVID-19 гитаристу «Чайфа»
Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом он объявил на страницах коллектива в социальных сетях.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эфире НСН отметил, что видеообращение музыканта должно сподвигнуть его поклонников продолжать соблюдать меры безопасности.
«Это плохая новость, и я искренне желаю Владимиру Бегунову скорейшего выздоровления. Я видел его обращение в сети. То, как музыкант рассказывал о своём опыте, мне кажется, может послужить верным предостережением. Пожалуйста, будьте внимательнее, пандемия ещё не кончилась», - сказал он.
Кроме того, художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН напомнил, что двери театров в Москве открываются с первого августа, отметив, что новый репертуар МХАТ уже известен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru