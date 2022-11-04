В России выявили 6 149 случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России подтвердили 6 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным оперштаба, за 24 часа госпитализировали 1 233 пациентов с коронавирусом, при этом число госпитализаций увеличилось в 37 регионах, уменьшилось — в 39.
Кроме того, в минувшие сутки 9 259 вылечились от COVID-19, 71 пациент скончался.
С начала пандемии в России зарегистрировали 21 453 667 случаев заболевания, 20 841 779 человек выздоровели, 390 459 пациентов умерли.
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Заразились
21,5 млн+6 149 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 259 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru