Продеус: Вирус гриппа стал опаснее, чем COVID-19
Привиться от коронавируса и гриппа можно в один день, сказал НСН врач-педиатр Андрей Продеус.
Привиться от коронавируса и гриппа можно в один – врачи об этом знают, заявил в пресс-центре НСН врач-педиатр Андрей Продеус.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) зарегистрирован перед наступлением осеннего эпидемического подъема заболеваемости в России.
«Мне кажется, что за коронавирусной историей забываем о важности гриппа. В этом году грипп может быть злее, неприятнее. Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают. Сейчас важнее вакцинироваться от гриппа. Можно даже в один день привиться от гриппа и коронавируса – врачи об этом знают. Просто если сделали одну прививку, к примеру, от гриппа, то нужно подождать 4 недели, чтобы привиться от коронавируса», - пояснил Продеус.
Ранее инфекционист Николай Малышев заявил в НСН, что ревакцинироваться надо раз в 6 месяцев.
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