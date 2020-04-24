В России выявили 5 849 новых случаев заражения COVID-19

Ранее НСН писала, что пик заражения коронавирусом в Москве может наступить в период майских праздников. Об этом рассказал врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. При этом, он подчеркнул, что в регионах это произойдет позже – скорее всего, в конце мая. По словам вакцинолога, это объясняется тем, что регионах РФ эпидпроцесс начался позднее, чем в столице, сообщает телеканал 360.

