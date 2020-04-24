В России выявили 5 849 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 5 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Таким образом число инфицированных в нашей стране выросло до 68 622, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что пик заражения коронавирусом в Москве может наступить в период майских праздников. Об этом рассказал врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. При этом, он подчеркнул, что в регионах это произойдет позже – скорее всего, в конце мая. По словам вакцинолога, это объясняется тем, что регионах РФ эпидпроцесс начался позднее, чем в столице, сообщает телеканал 360.
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68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru