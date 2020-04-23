В Кремле высказались о дате прекращения самоизоляции

В Кремле пока не знают, когда можно будет отменить ограничения, введенные в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Представитель кремлёвской администрации был немногословен в своём комментарии. «Такой даты нет», — цитирует его Ura.ru.

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По словам Пескова, «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией».

За последние сутки в России зафиксировано 4 774 новых случаев инфицирования коронавирусом. Прибавка оказалась меньше, чем днём ранее. Общее число зараженных достигло 62 773 человек, вылечился 4 891 пациент, умерли 555 человек с диагнозом COVID-19.

По оценке специалистов, Россия может достичь так называемого плато по коронавирусу к началу мая.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавируссамоизоляцияПесков
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