В Кремле высказались о дате прекращения самоизоляции

В Кремле пока не знают, когда можно будет отменить ограничения, введенные в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Представитель кремлёвской администрации был немногословен в своём комментарии. «Такой даты нет», — цитирует его Ura.ru.