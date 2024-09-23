МВД: В 2024 году число аннулированных патентов на работу мигрантов выросло в три раза
С начала 2024 года в России аннулировали более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам для трудовой деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Уточняется, что это в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Как напомнила представитель министерства, иностранные граждане в рамках действующего законодательства должны в течение двух месяцев со дня выдачи патента уведомить об осуществлении трудовой деятельности территориальный орган МВД, выдавший патент.
Ранее сообщалось, что в России намерены создать реестр нелегальных иностранных граждан. Внесения в этот реестр лишит граждан возможности управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, а также заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru