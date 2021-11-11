В России выявили 40 759 новых случаев COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали 40 759 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране выявили 38 058 заболевших, напоминает RT.
При этом за 24 часа медики выписали 33 156 пациентов с коронавирусной инфекцией. Под наблюдением остаются 1 957 979 россиян.
По данным оперштаба, за минувшие сутки подтвердили 1 237 смертей от COVID-19. Накануне в стране зарегистрировали рекордные 1 239 летальных исходов, пишет «Свободная пресса».
С начала пандемии в РФ выявили 8 952 472 случая коронавируса, 7 687 317 человек выздоровели, 251 691 пациент скончался.
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Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
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