В России выявили 40 735 случаев коронавируса за сутки

В России подтвердили 40 735 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ученые обнаружили ген, увеличивающий риск тяжелого заболевания коронавирусом

Накануне было зафиксировано 40 217 новых заражений, напоминает RT.

За 24 часа медики выписали 28 605 пациентов с COVID-19. При этом было зарегистрировано 1 192 смерти от коронавируса за сутки.

С начала пандемии в РФ подтвердили 8 714 595 случаев заболевания, 7 505 971 пациент выздоровел, 244 447 россиян скончались.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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