В России выявили 40 735 случаев коронавируса за сутки
5 ноября 202111:09
В России подтвердили 40 735 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне было зафиксировано 40 217 новых заражений, напоминает RT.
За 24 часа медики выписали 28 605 пациентов с COVID-19. При этом было зарегистрировано 1 192 смерти от коронавируса за сутки.
С начала пандемии в РФ подтвердили 8 714 595 случаев заболевания, 7 505 971 пациент выздоровел, 244 447 россиян скончались.
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Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- В России выявили 40 735 случаев коронавируса за сутки
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5 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru