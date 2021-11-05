В России выявили 40 735 случаев коронавируса за сутки

Накануне было зафиксировано 40 217 новых заражений, напоминает RT.

За 24 часа медики выписали 28 605 пациентов с COVID-19. При этом было зарегистрировано 1 192 смерти от коронавируса за сутки.

С начала пандемии в РФ подтвердили 8 714 595 случаев заболевания, 7 505 971 пациент выздоровел, 244 447 россиян скончались.





