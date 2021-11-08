В России выявили 39 400 новых случаев COVID-19
В России зарегистрировали 39 400 новых случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране подтвердили 39 165 новых заболевших, напоминает «Свободная пресса».
С начала пандемии в РФ зафиксировали 8 834 495 случаев COVID-19.
За сутки медики выписали 25 582 пациента с COVID-19, отмечает телеканал «360». Число выздоровевших достигло 7 587 560.
По данным оперштаба, за 24 часа зарегистрировали 1 190 летальных исходов. Всего от коронавируса скончались 248 004 россиянина.
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Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru