СМИ: США и Иран договорились о прекращении ударов

По данным новостного сайта, стороны намерены провести встречу 30 июня в Дохе, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива.

По словам источника ресурса, изначально планировалось, что в этот день в Швейцарии пройдут переговоры по ядерной программе Ирана, однако из-за эскалации напряженности место их проведения было изменено, а повестка сменилась на ситуацию вокруг пролива.

Ранее Иран атаковал стратегические объекты США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

