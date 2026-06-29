СМИ: США и Иран договорились о прекращении ударов
Американские и иранские власти договорились прекратить удары, сообщает Axios.
По данным новостного сайта, стороны намерены провести встречу 30 июня в Дохе, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива.
По словам источника ресурса, изначально планировалось, что в этот день в Швейцарии пройдут переговоры по ядерной программе Ирана, однако из-за эскалации напряженности место их проведения было изменено, а повестка сменилась на ситуацию вокруг пролива.
Ранее Иран атаковал стратегические объекты США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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