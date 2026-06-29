Канада забила в ворота ЮАР и прошла в 1/8 ЧМ-2026

Матч прошел в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу канадцев. Канадская сборная забила на последних минутах матча и прошла в 1/8 ЧМ.

Для обеих команд матч стал историческим - и Канада, и ЮАР впервые в своей истории играли в плей-офф чемпионата мира.

В 1/8 финала команда Канады сыграет в Хьюстоне с победителем встречи Нидерланды – Марокко. Игра состоится 4 июля.

Ранее сборная ДР Конго впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

