Канада забила в ворота ЮАР и прошла в 1/8 ЧМ-2026
Канады одержала победу над командой ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Матч прошел в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу канадцев. Канадская сборная забила на последних минутах матча и прошла в 1/8 ЧМ.
Для обеих команд матч стал историческим - и Канада, и ЮАР впервые в своей истории играли в плей-офф чемпионата мира.
В 1/8 финала команда Канады сыграет в Хьюстоне с победителем встречи Нидерланды – Марокко. Игра состоится 4 июля.
Ранее сборная ДР Конго впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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